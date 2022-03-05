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В Минобороны рассказали об уничтожении склада боеприпасов на Украине

В Минобороны заявили, что уничтожили склад боеприпасов в воинской части Житомира

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации министерства, на складе хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW. Уточняется, что удар по объекту был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности.

Конашенков отметил, что всего за время спецоперации поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее в Минобороны рассказали о ходе боев за Мариуполь. Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения вокруг города. По вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции ДНР ведут огонь боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар»

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Варвара Кошечкина
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