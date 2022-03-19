В России зафиксировали дачный бум

«Известия» сообщили о росте спроса на садовый инвентарь более чем на 200 процентов

Россияне стали готовиться к ожидаемому дачному сезону раньше, чем в прошлом году. Спрос на аксессуары и инвентарь для сада вырос среди россиян более, чем на 200 процентов. Эту тенденцию объясняют ранней весной, которая пришла в Россию в феврале, пишут «Известия» со ссылкой на данные Wildberries.

В торговой площадке заявили, что зафиксировали в России дачный бум. С 8 февраля по 8 марта граждане заказали на 218 процентов больше инвентаря для садоводства, чем в 2021 году. При этом спрос на садовую технику вырос на 267 процентов.

Число купленных лопат выросло на 377 процентов, граблей — на 726 процентов, газонокосилок — на 622 процента, бензопил — на 175 процентов. Рост спроса на семена составил 242 процента. Больше всего россияне интересовались томатом, огурцами и микрозеленью. Удобрения стали покупать на 128 процентов чаще, а грунты для растений — на 109 процентов.

В пресс-службе Ozon добавили, что ассортимент товаров для дачи и сада расширился в семь раз на начало марта, по сравнению с прошлым годом. Бум на товары для дачного отдыха в компании связали с продовольственными страхами россиян на фоне западных санкций против страны.

Директор департамента недвижимости ООО «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев подчеркнул, что «дачный рынок» ежегодно расширяется весной. По его мнению, спрос на участки за городом увеличится. С его точкой зрения согласился председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Пандемия во многом восстановила интерес к дачным участкам, очень многие вновь стали стремиться к жизни за городом. Спрос вырастет в разы. Нынешние экономические условия вызывают чувство неопределенности, и в этой связи наша, можно сказать, историческая память подсказывает, что важно наличие собственного участка и дачи. Во все времена глобальных перемен в экономике земля людей спасала, давала уверенность. Это было в 1990-е, 1980-е годы. И сейчас тоже будет востребовано», — заявил Николаев.