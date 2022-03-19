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Аккаунт Бузовой в Instagram с 23 миллионами подписчиков заблокировали

Instagram заблокировал аккаунт телеведущей Ольги Бузовой с 23 миллионами подписчиков
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Аккаунт телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram с 23 миллионами подписчиков заблокировали. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Как отмечает канал, при попытке загрузить профиль Бузовой в социальной сети появляется сообщение о том, что такой пользователь не найден.

Ранее Ольга Бузова ответила на вопрос о своем отъезде из России после того, как побывала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По словам знаменитости, побывать там ее пригласило местное министерство культуры.

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Марина Совина
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