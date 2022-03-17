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Бузова ответила на вопрос об отъезде из России

Телеведущая Бузова опровергла слухи об эмиграции и заявила, что вернулась в Россию из ОАЭ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопрос о своем отъезде из России после того, как побывала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В своем Telegram-канале она опровергла слухи об эмиграции и заверила, что уже вернулась в страну

Один из пользователей Instagram спросил артистку, почему она покинула Россию «в такое непростое время». «Я уже вернулась», — написала в ответ на это Бузова.

Ведущая напомнила, что находилась в эмирате Рас-эль-Хайма. По словам знаменитости, побывать там ее пригласило местное министерство культуры. «Мне понравилось! Я впервые много чего там испытала», — описала Бузова свое путешествие. Она также заявила, что хотела бы остаться в отпуске на больший срок, однако была вынуждена уехать, так как ее ожидали дела в Москве.

Бузова рассказала о том, что уехала в Рас-эль-Хайма по приглашению местных властей, 13 марта. В посте, опубликованном в Instagram, она выразила надежду на то, что путешествие поможет ей отвлечься. После этого в комментариях некоторые юзеры предположили, что звезда могла эмигрировать из страны, и осудили ее за это. «Еще одна убежала. Зато потом будет рассказывать про любовь к России», «Тоже сбежала из России», — написали ей пользователи соцсети.

Ранее на слух о предполагаемой эмиграции из России ответил актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник. Он назвал дезинформацией публикации о переезде в Латвию. Перед этим слух об эмиграции также опроверг телеведущий Иван Ургант. Он заявил, что планирует вернуться в Россию после отпуска.

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Маргарита Щигарева
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