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Ярмольник прокомментировал слух об эмиграции из России

Актер Леонид Ярмольник назвал дезинформацией сообщения о переезде в Латвию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Известный российский актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы эмигрировал из России и переехал в Юрмалу. В разговоре с ТАСС в среду, 16 марта, артист опроверг этот слух.

По словам актера, он действительно находится в латвийском городе, однако навещает там внуков. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет регулярно посещает Юрмалу.

«Завтра я еду в Москву, у меня спектакли в "Современнике" (государственный драматический театр, находится в Москве — прим. «Ленты.ру»), съемки», — добавил Ярмольник. Он также назвал дезинформацией публикации о своем предполагаемом переезде.

Публикации о том, что Ярмольник уехал из России в Латвию, появились 16 марта в некоторых СМИ и Telegram-каналах. Утверждалось, что актера заметили гуляющим по берегу Балтийского моря.

15 марта стало известно, что известная ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Уточнялось, что она также уволилась с НТВ. Перед этим о временном отъезде из страны рассказал популярный блогер Данила Поперечный. Из России также на время уехал телеведущий Иван Ургант: он сообщил, что находится в другой стране в отпуске.

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Маргарита Щигарева
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