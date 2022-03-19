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Захотевшую купить дом британку испугал Николас Кейдж

В Британии дом с похожей на Николаса Кейджа статуей выставили на продажу за £375 тысяч

Кадр: The Sun

Захотевшая купить дом жительница Британии Джесс Хоган испугалась неожиданного предмета интерьера во время поисков подходящей недвижимости. Девушка просматривала онлайн дом в городе Пул графства Дорсет и увидела в одной из комнат статую, напомнившую ей актера Николаса Кейджа, сообщает The Sun.

Хоган отметила, что реалистичная виртуальная экскурсия сделала столкновение с изваянием особенно пугающим. «Ситуация напомнила мне начало какого-нибудь фильма ужасов. Это же как предупреждение, что в доме есть что-то сверхъестественное. Как будто статую нельзя двигать — что-то плохое обязательно случится, если убрать ее. Она, наверное, оживает ночью», — рассказала Джесс. Девушке также показалось странным, что, не считая статуи, все четыре комнаты были пустыми.

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На самом деле деревянная статуя изображает католического святого Франциска Ассизского. Нынешние владельцы недвижимости отметили, что она приносила позитивную энергию в их дом, однако не раз сильно пугала гостей. Они продают объект за 375 тысяч фунтов стерлингов (51,5 миллиона рублей). Внутри есть три большие спальни и столовая с выходом на террасу.

В феврале квартира с необычным дизайном интерьера появилась на «Авито». Площадь жилья составляет десять квадратных метров, большую часть места занимает кровать. В единственной комнате поместились микроволновка, духовка, утюг и санузел. Пользователей сети привлек тот факт, что унитаз и душ расположены прямо над кухней.

Александра Качан
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