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Иностранцы высмеяли российскую квартиру с унитазом над кухней

На «Авито» выставили объявление о сдаче в аренду квартиры с унитазом над кухней

Фото: Avito

На «Авито» нашли объявление о сдаче в аренду квартиры площадью 10 квадратных метров. Выставленное жилье начали обсуждать в социальных сетях, на что обратило внимание издание Medialeaks.

Почти всю площадь квартиры занимает спальное место. В небольшом помещении также нашлось место для кухни с микроволновкой, духовкой и утюгом. Прямо над кухней расположены душ и унитаз, размещенные на высоком постаменте. Окон в комнате нет, а стоимость аренды такого жилища составляет девять тысяч рублей в месяц.

Квартира находится в российском городе — в районе Малая Охта в Санкт-Петербурге. Жилье сдает в аренду сеть мини-отелей и апартаментов Viktor Tower. В социальных сетях недвижимость назвали «идеальным жильем для съехавших от родителей». На квартиру обратили внимание в том числе иностранные пользователи, которые высмеяли жилье и сравнили его с подвалом из фильма Пон Чжун Хо «Паразиты».

Ранее в январе сообщалось, что россияне заинтересовались маленькими по площади квартирами. За 2021 год такой тип жилья подорожал во всех крупных городах страны. В среднем цена квадратного метра в маленьких квартирах выросла на 23,5 процента — до 90,9 тысячи рублей. Средняя стоимость малогабаритной квартиры увеличилась на 18,7 процента — 2,5 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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