В России стремительно подорожали маленькие квартиры

За 2021 год квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали во всех крупных городах России. К такому выводы пришли специалисты портала «Мир Квартир», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем квадратный метр в маленьких квартирах поднялся в цене на 23,5 процента — до 90,9 тысячи рублей. Средняя стоимость малогабаритной квартиры выросла на 18,7 процента — 2,5 миллиона рублей. Такой тип жилья подорожал стремительнее, чем другие: квадратный метр в средней квартире поднялся в цене на 19,4 процента, а стоимость лота — на 14,7 процента.

Студии и однокомнатные квартиры за год больше всего подорожали в Сочи — цена квадратного метра в городе увеличилась на 86,3 процента. На втором месте по росту цен на малогабаритную недвижимость оказался Краснодар — квадратный метр подорожал на 67,5 процента. В Московской области стоимость квадрата увеличилась на 42,7 процента, в Мурманске — на 35,5 процента, а в Ленинградской области — на 32,1 процента.

Меньше всего маленькие квартиры поднялись в цене в Смоленске — рост составил всего 2,6 процента. В Челябинске квадратный метр вырос в цене на 2,9 процента, в Саратове — на 2,4 процента, в Нижнем Тагиле — на 4,7 процента, в Кирове — на 5,6 процента. В Москве квадратный метр подорожал на 24,2 процента — до 333,8 тысячи рублей рублей. В Санкт-Петербурге стоимость квадрата увеличилась на на 26,2 процента — до 185,7 тысячи рублей. Маленькая квартира в Москве обойдется в среднем в 8,9 миллиона рублей, а в Питере — в 5,5 миллиона рублей.

Генеральный директор портала Павел Луценко объяснил, что маленькие квартиры дорожают опережающими темпами, потому что являются наиболее доступной недвижимостью, которую почти везде можно приобрести с помощью льготной ипотеки. «Средняя площадь студии на "вторичке" за год сократилась на один квадратный метр до 28 квадратных метров, и эта тенденция может продолжиться и в этом году, так как на регулярный рынок продолжают поступать небольшие квартиры из вчерашних новостроек», — рассказал эксперт.

Ранее в январе сообщалось, что в московских новостройках стремительно подорожали студии. Средняя стоимость такого жилья за 2021 год увеличилась на 25 процентов. В декабре средняя цена студии составила 7,57 миллиона рублей, а квадратный метр обошелся покупателям в 308 тысяч рублей.

