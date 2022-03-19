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Народная милиция ДНР заняла почти сотню городов и поселков

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии 98 населенных пунктов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) с начала боев сумела взять под контроль почти сотню украинских городов и поселков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

По данным военных, за прошедшие сутки число занятых силами ДНР населенных пунктов возросло — был взят город Угледар.

Общее число перешедших под управление республики городов, поселков и деревень в Донбассе составило 98.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-главу республики Петра Порошенко в создании предпосылок для вооруженного конфликта с Россией. Одной из таких чиновник счел закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО.

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Алевтина Запольская
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