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Советник Зеленского обвинил Порошенко в конфликте России и Украины

Арестович назвал курс Украины в НАТО пиаром Порошенко и обвинил его в конфликте с Россией
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Globallookpress.com

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения спецоперации России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению советника украинского президента, Порошенко создал одну из причин полномасштабного конфликта Москвы и Киева, когда закрепил в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.

«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», — заявил Арестович.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский официально признал невозможность вступления страны в Украина в НАТО. «Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — заявил Зеленский.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

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Асель Минбаева
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