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Аналитик предсказал «увядание» доллара

Инвестстратег Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой на планете

Фото: Pixabay

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что американский доллар утрачивает свою силу как ключевой валюты в мире. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — подчеркнул он.

Марина Совина
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