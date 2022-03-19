Аналитик предсказал «увядание» доллара

Инвестстратег Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой на планете

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что американский доллар утрачивает свою силу как ключевой валюты в мире. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — подчеркнул он.