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Россиянам рассказали о поставках зарубежных лекарств

Аналитик Беспалов объяснил перебои с поставками иностранных лекарств ажиотажным спросом

Фото: Pixabay

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться из-за пропажи иностранных препаратов из аптек. Дефицит лекарств вряд ли возникнет, однако трудности в поставках существуют, передает агентство «Прайм».

Аналитик объяснил перебои с поставками зарубежных лекарств ажиотажным спросом на них. Никакие запасы не способные компенсировать многократный рост интереса к препаратам, рассказал он.

«Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова», — объяснил Беспалов.

Эксперт допустил, что некоторые россияне могут столкнуться с нехваткой лекарств. Однако ажиотаж не может быть постоянным, поэтому через две-три недели он пойдет на спад. К тому моменту пациенты сделают запасы жизненно важных лекарств, что позволит системе обеспечения поставок работать более слаженно.

На складах производителей обычно существуют запасы препаратов на полгода, однако они могут исчезнуть из продажи довольно быстро. Чтобы этого не произошло, Беспалов предложил ввести ограничения на отпуск лекарств, как это сделали с сахаром и другими продуктами.

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Марина Совина
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