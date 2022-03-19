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Минобороны рассказало о 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в Россию украинцев

Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев выразили желание эвакуироваться в Россию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Более 2,7 миллиона украинцев выразили желание эвакуироваться в Россию. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, только за прошедшие сутки 7 223 украинца обратились с подобной просьбой. Мизинцев отметил, что всего в российской базе обращений уже более 2,7 миллиона конкретных фамилий и адресов из 2093 населенных пунктов Украины.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что украинские националисты удерживают мирное население в качестве «живого щита». Мизинцев подчеркнул, что в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах удерживаются более 4,5 миллиона мирных граждан, а также 6 830 иностранных граждан из 19 стран.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за день уничтожили 59 украинских военных объектов. По его словам, российская авиация поразила три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, две радиолокационные станции, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также другие цели.

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Марина Совина
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