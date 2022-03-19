Зеленский назвал число эвакуировавшихся жителей Мариуполя

Президент Зеленский заявил, что удалось вывезти более девяти тысяч человек из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число жителей Мариуполя, которым удалось эвакуироваться в пятницу, 18 марта. Его слова приводит РИА Новости.

По словам украинского лидера, из Мариуполя удалось вывезти более девяти тысяч человек, всего по гумкоридорам за время их работы — свыше 180 тысяч. «Сегодня на Украине работали семь гуманитарных коридоров. Шесть — в Сумской области, один — на Донетчине», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 7,8 тысячи человек захотели эвакуироваться из Мариуполя в Россию за минувшие сутки. Как уточнили в Минобороны России, гуманитарная операция в населенном пункте продолжается.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.