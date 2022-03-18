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Более 7,8 тысячи человек за сутки захотели эвакуироваться из Мариуполя в Россию

Минобороны России сообщило о 13,7 тысячи эвакуированных из Мариуполя за сутки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более 7,8 тысячи человек захотели эвакуироваться из Мариуполя в Россию за минувшие сутки, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны России, гуманитарная операция в населенном пункте продолжается. «За минувшие сутки эвакуированы 13 751 человек, а всего уже 56 743», — сообщил военный. Мизинцев добавил, что «сбежать в Россию от беспредела» в пятницу, 18 марта, захотели 7857 украинцев. «Всего их в нашей базе данных уже 2 704 096 с конкретными фамилиями и адресами из 2093 населенных пунктов Украины», — подчеркнул генерал-полковник.

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Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали 93 дезертировавших украинских боевиков. Они попытались выбраться в гражданской одежде из Мариуполя и использовали гуманитарные коридоры.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.

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Марина Совина
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