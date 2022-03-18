Минобороны России сообщило о ликвидации 93 дезертировавших украинских боевиков

Минобороны РФ: Россия ликвидировала 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевиков

Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидировали 93 украинских боевиков, дезертировавших в гражданской одежде из Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, местонахождение остальных «установлено по пеленгу радиопереговоров». «Вопрос их уничтожения — это вопрос короткого времени», — сообщил он.

По словам Мизинцева, за последние два дня от 150 до 200 украинских боевиков попытались выйти из населенного пункта, используя гуманитарные коридоры. Они были переодеты в гражданскую одежду. Как объяснили в Минобороны, Мариуполь покидали разрозненными группами по 10-15 человек в запорожском направлении по проселочным дорогам.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В тот же день президент России Владимир Путин уточнил, что в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Москва намерена преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, объяснил он.