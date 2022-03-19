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Крупнейший в мире транспортный самолет предлагали переместить в ФРГ с Украины

Крупнейший в мире транспортный самолет «Мрия» предлагали перебазировать с Украины в ФРГ

Фото: Wikimedia Commons

Еще до начала военной спецоперации России на Украине НАТО предлагала авиастроительной украинской компании «Антонов» перенести в ФРГ весь свой воздушный флот, включая крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия». Об этом рассказал экс-капитан Ан-225 Дмитрий Антонов, передает РИА Новости.

«Еще 26 января было обращение к нашему руководителю предприятия "Антонов" от представителей НАТО, которые работают через компанию Antonov Logistic Sales, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем, запчастями», — заявил Антонов.

По словам пилота, этого не произошло, поскольку весь топ-менеджмент предприятия на тот момент уже отбыл в Лейпциг.

27 февраля стало известно об уничтожении флагмана «Антонова», крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия». Самолет сгорел в аэропорту Гостомель, где Вооруженные силы Украины в ходе обстрелов активно применяли снаряды с белым фосфором.

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Николай Чигасов
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