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Стало известно о пожаре на знаменитом авиационном заводе Украины

Украинские СМИ сообщили о пожаре на авиационном заводе «Антонов» в Киеве

В Киеве, вероятно, горит авиационный завод «Антонов». Видео пожара появилось в украинских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антонов» является главным авиационным предприятием Украины и знаменитым конструкторским бюро на территории бывшего СССР. В последние годы завод занимался модернизацией и производством военно-транспортных самолетов по заказу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дмитрий Настасьев
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