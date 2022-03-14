Стало известно о пожаре на знаменитом авиационном заводе Украины

Украинские СМИ сообщили о пожаре на авиационном заводе «Антонов» в Киеве

В Киеве, вероятно, горит авиационный завод «Антонов». Видео пожара появилось в украинских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антонов» является главным авиационным предприятием Украины и знаменитым конструкторским бюро на территории бывшего СССР. В последние годы завод занимался модернизацией и производством военно-транспортных самолетов по заказу Вооруженных сил Украины (ВСУ).