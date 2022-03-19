Гинцбург назвал сроки вакцинации детей в рамках исследований «Спутника М»

Гинцбург: прививать детей «Спутником М» в рамках исследований будут через две недели

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки вакцинации детей препаратом «Спутник М» в рамках клинических исследований. Он сообщил, что прививки несовершеннолетним в возрасте от 6 до 11 лет начнут ставить через две недели, передает РИА Новости.

«Реально введение вакцин начнется примерно через две недели», — ответил ученый на соответствующий вопрос.

Ранее Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Он также сообщил, что вскоре объемы производства «Спутника М» будут наращиваться, к процессу производства подключится компания «Генериум».

Вакцина для подростков от центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России в ноябре 2021 года. Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

