Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Его слова приводит ТАСС.

Директор центра указал, что со стороны вакцинированных в возрасте от 12 до 17 лет подобных сообщений не было. «Никаких жалоб не поступало, абсолютно», — подчеркнул он.

Гинцбург также сообщил, что вскоре объемы производства «Спутника М» будут наращиваться, к процессу производства подключится компания «Генериум». Он заверил, что все объемы вакцины, требуемые для подростков, будут произведены незамедлительно и поступят в регионы.

По словам ученого, сейчас использовано около 60 процентов от поставок, то есть порядка 60 тысяч доз.

Ранее Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи не нашел в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. По этой причине испытание вакцины «Спутник М» на этой возрастной категории начнется через три недели.

