Ирина Хакамада рассказала, что узнала об огромных долгах покойного мужа после его смерти

Политический деятель, публицист и бизнес-тренер Ирина Хакамада рассказала об огромных долгах покойного мужа Владимира Сиротинского. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Хакамада рассказала, что после смерти супруга ей приходится решать проблемы с его долгами, о точной сумме которых она узнала только после его кончины. «Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — призналась она.

При этом бизнес-тренер отметила, что остается спокойной и находит позитив в тяжелой ситуации. «Знаете, сейчас настолько все хреново, что от того, что эта хрень наложилась на эту, становится все равно. Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь, и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено, и для меня это хорошо», — поделилась она.

О том, что Сиротинский скончался, Хакамада сообщила 15 сентября 2021 года в своем аккаунте в Instagram. «Последний сэт мужа. Он ушел», — написала она. Причину смерти она не уточняла.