В Белом доме ушли от вопроса о связи сына Байдена с богатейшей женщиной России

Псаки отказалась подтвердить получение Хантером Байденом $3,5 млн от Елены Батуриной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее «нет подтверждения» выводам доклада сената, в котором говорится, что сын американского лидера Джо Байдена Хантер получил 3,5 миллиона долларов от российского миллиардера. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе брифинга в пятницу, 18 марта, посвященного видеозвонку президента США председателю Китая Си Цзиньпину, Псаки не стала отвечать на вопрос о том, отказался ли Хантер Байден от китайского инвестиционного фонда, контролируемого государственными структурами. «Он частное лицо. Он не работает на правительство. Я бы направила вас к его представителям», — сказала она. Пресс-секретарь также опровергла участие американского лидера в расследовании министерства юстиции по делу Хантера.

Кроме того, на вопрос о деньгах, связанных с богатейшей женщиной России Еленой Батуриной, она заявила, что у нее нет никаких подтверждений выводам отчета сената США, уйдя таким образом от прямого ответа. Когда журналисты напомнили Псаки, что Батурина пока не попала под американские санкции, представитель Белого дома заявила, что санкции в отношении олигархов вводятся все чаще и чаще, поэтому речи о конфликте интересов не идет.

В 2020 году сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли заподозрили Хантера Байдена в получении денег от предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Утверждалось, что сын тогдашнего кандидата в президенты получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет. В числе тех, кто отправлял деньги Хантеру, есть также лица, связанные с Коммунистической партией Китая. Как говорилось в докладе, Батурина перевела на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден, 3,5 миллиона долларов.