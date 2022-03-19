Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев

Глава Чечни Кадыров сообщил о прибытии на Украину тысяч добровольцев

Целый батальон добровольцев прибыл на Украину для участия в специальной операции России. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он написал, что чеченские бойцы с первых дней спецоперации сражаются с «боевиками националистических батальонов» на Украине. «На подмогу к своим братьям из Чеченской Республики рвутся тысячи добровольцев. Каждый из них ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей», — добавил политик.

По его словам, новоприбывших на Украину встретил депутат Госдумы Адам Делимханов, который напомнил о миссии российской стороны — «положить конец тирании киевского режима, основательно уничтожить национализм и освободить из многолетнего заточения братский украинский народ».

В заключение Кадыров заявил, что восхищается героизмом и мужеством россиян, «их неукротимому желанию сражаться бок о бок со своими братьями» в интересах родины.

Ранее 19 марта глава Чечни обратился «ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам» на Украине, призвав их сложить оружие. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — сказал Кадыров.