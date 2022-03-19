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Кадыров призвал «бандеровцев и шайтанов» на Украине сложить оружие

Глава Чечни Кадыров пригрозил карательными мерами украинским националистам

Фото: Globallookpress.com

Украинских националистов ждут карательные меры, если они добровольно не сложат оружие, пригрозил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Руководитель республики обратился «ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам», заявив, что районы городов, осажденных в рамках военной операции на Украине, зачищаются один за другим. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал Кадыров.

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Он также сообщили, что сотрудники чеченского спецназа захватывают в плен все больше украинских радикалов. При этом последние стараются оставить поле боя. «Действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины, — бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не дает ожидаемого результата», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что военные из Чечни спасли сотню мирных жителей в Мариуполе — их вывезли в безопасное место и обеспечили всем необходимым. По его словам, задачи по очищению населенного пункта «от вооруженных банд и шайтанов успешно решаются».

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Николай Чигасов
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