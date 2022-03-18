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Кадыров рассказал о сотне спасенных мирных граждан в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров: российские военные спасли сотню мирных жителей в Мариуполе
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Военные из Чечни спасли сотню мирных жителей в Мариуполе — их вывезли в безопасное место и обеспечили всем необходимым, заявил глава российского региона Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

По его словам, задачи по очищению населенного пункта «от вооруженных банд и шайтанов успешно решаются». «В очередном отбитом квадрате наши воины спасли еще 100 мирных граждан. Они вывезли их в безопасное место и обеспечили обездоленных людей всем необходимым — едой, водой, медикаментами, предметами первой надобности», — рассказал Кадыров. Он добавил, что мирные жители сейчас под защитой российских военных.

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Марина Совина
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