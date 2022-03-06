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Власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору

Горсовет Мариуполя объявил о возобновлении эвакуации по гуманитарным коридорам 6 марта

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гуманитарному коридору через сутки после согласованного с Россией срока. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости.

Эвакуация из города начнется в 12:00 по местному времени и будет проводиться на автобусах из трех мест. Кроме того, отмечается, что покинуть Мариуполь можно на личном автотранспорте.

Ранее 6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения народной милиции ДНР взяли под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе. Представитель ведомства отметил, что силы Донецкой народной республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города.

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Игорь Дмитров
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