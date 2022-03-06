Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Силы ДНР взяли под контроль жилой квартал в Мариуполе

Минобороны России сообщило о взятии под контроль НМ ДНР жилого квартала Старый Крым

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Подразделения народной милиции ДНР взяли под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что силы ДНР ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. «Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», — уточнил он.

Ранее в ДНР рассказали, что боевики украинского батальона «Азов» установили около 10 тысяч мин ПФМ-1 «Лепесток» на центральных улицах Мариуполя. Уточнялось, что мины заложены на центральных улицах города, в районах парковых зон на Московской улице и проспекте Победы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал Эрдогану условия приостановки спецоперации на Украине
Мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за коронавируса
Названы наиболее частые симптомы заражения подвидом омикрон-штамма ВА.2
В Telegram произошел массовый взлом каналов
Путин заявил о попытках украинских силовиков затянуть переговоры с Киевом
Путин заявил о готовности к диалогу с властями Украины и западными партнерами
Россиянам раскрыли способ правильного и недорогого питания
Губернатор еще одного российского региона заявил о гибели солдат на Украине
Росгвардейцы разыскали в Москве заблудившуюся пенсионерку
Стало известно о предстоящем разговоре Макрона с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.