Силы ДНР взяли под контроль жилой квартал в Мариуполе

Подразделения народной милиции ДНР взяли под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что силы ДНР ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. «Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», — уточнил он.

Ранее в ДНР рассказали, что боевики украинского батальона «Азов» установили около 10 тысяч мин ПФМ-1 «Лепесток» на центральных улицах Мариуполя. Уточнялось, что мины заложены на центральных улицах города, в районах парковых зон на Московской улице и проспекте Победы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.