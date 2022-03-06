В ДНР рассказали о минировании центральных улиц Мариуполя батальоном «Азов»

Боевики украинского батальона «Азов» установили около 10 тысяч мин ПФМ-1 «Лепесток» на центральных улицах Мариуполя. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в Telegram-канале народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, мины заложены на центральных улицах города, в районах парковых зон на Московской улице и проспекте Победы. Также в пресс-службе заявили, что по перехваченным радиопереговорам члены батальона собираются использовать население города в качестве живого щита.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что батальон «Азов» взорвал дом в Мариуполе, из-за чего под завалами остались 200 человек.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).