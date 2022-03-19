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Минобороны России сообщило об уничтожении сил ВСУ южнее Донецка

Министерство обороны России заявило о взятии Тарамчука и выходе к Лисичанску

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики разбила подразделения 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняла поселок Тарамчук, расположенный южнее Донецка. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, силы ДНР уничтожили до роты личного состава соединения и начали преследование отступающего противника.

В свою очередь, силы Луганской народной республики, как пояснил Конашенков, с боем вышли к северным окраинам города Лисичанск и приступили к ликвидации украинских подразделений, отступивших из населенного пункта Рубежное.

Ранее Народная милиция ДНР раскрыла предполагаемые потери ВСУ в субботу, 19 марта. Были убиты 48 человек, брошены три танка, два БТР, полевой артиллерийский склад и 30 огневых точек.

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Алевтина Запольская
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