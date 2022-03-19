Народная милиция ДНР заявила о потере ВСУ 48 человек за сутки

Народная милиция ДНР заявила о потере 48 человек у украинской стороны за сутки

Украинские военные в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) за минувшие сутки потеряли 48 человек личного состава, а также технику. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

«Уничтожены 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также сказано, что в субботу, 19 марта, под обстрел попали районы девяти населенных пунктов, ранены четыре мирных жителя. Из-за обстрелов повреждены 24 жилых дома и шесть объектов инфраструктуры.

