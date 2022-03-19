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Лукашенко рассказал о роли Байдена и Джонсона в конфликте России с Украиной

Лукашенко заявил, что Байден и Джонсон управляют Украиной в конфликте с Россией

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Западные страны управляют Украиной в конфликте с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

«Не Зеленский (президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру») руководит всем процессом, там даже не советники советуют военным, как себя вести, там полностью представителя Запада и США взяли в руки управление военной операцией в противодействии России», — заявил Лукашенко. Он также напомнил, что представители западных стран официально поставляют на Украину «самое современное оружие».

Глава государства предположил, что основными советниками Зеленского в конфликте Украины с Россией являются президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «У Зеленского на столе два телефона. С Байденом и премьером Англии Джонсоном. В основном он управляется этими двумя руководителями», — высказался он.

Ранее Лукашенко заявлял, что западные страны способствовали конфликту Украины и России. Лукашенко рассказал, что перед началом конфликта он делал все, чтобы был мир. По его словам, он готов был закрыть границу между Донбассом и Россией. «И Россия согласилась с этим, а Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне», — объяснил глава государства.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

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Асель Минбаева
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