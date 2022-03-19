Лукашенко рассказал о роли Запада в конфликте России с Украиной

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад толкал Украину на конфликт с Россией

Западные страны толкали Украину на конфликт с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что перед началом конфликта он делал все, чтобы был мир. «Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне», — объяснил глава государства.