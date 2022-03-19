В Туркменистане вступил в должность новый президент

Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

В Туркменистане принес присягу и вступил в должность новый президент, сын предыдущего лидера страны Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает ТАСС.

Инаугурация нового главы государства, согласно закону Туркмении, прошла при участии депутатов обеих палат туркменского парламента, членов правительства, представителей военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти и общественности.

Во время церемонии Сердар Бердымухамедов зачитал присягу своему народу и стране, после чего ему вручили удостоверение главы государства. Теперь он будет возглавлять Туркмению следующие восемь лет.

Ранее резидент России Владимир Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с избранием на пост президента. В первую очередь российский лидер созвонился с еще действующим на тот момент президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Путин поздравил туркменского коллегу с успешным проведением выборов.

Досрочные президентские выборы в Туркмении состоялись 12 марта. Всего на пост главы республики претендовали девять кандидатов. По данным ЦИК, новым президентом Туркмении был избран сын действующего главы государства, заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов. Он набрал 72,97 процента голосов избирателей.