Путин созвонился с новым и действующим президентами Туркмении

Путин поздравил с избранием нового президента Туркмении Сердара Бердымухамедова

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с избранием нового президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает туркменское государственное агентство ТДХ.

В первую очередь российский лидер созвонился с действующим президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Путин поздравил туркменского коллегу с успешным проведением выборов. Согласно данным Центризбиркова, по их тогам новым президентом страны стал Сердар Бердымухамедов. Действующий глава государства заявил, что планирует продолжить свою активную деятельность, но уже в качестве председателя верхней палаты парламента Туркмении.

В ходе беседы Бердымухамедов-старший выразил признательность Путину за его личный вклад в укрепление межгосударственных отношений. Затем глава государства передал телефонную трубку новому президенту страны.

«Тепло поздравив вновь избранного главу Туркменского государства с убедительной победой на выборах, президент Владимир Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на этом важном и ответственном посту», — говорится в сообщении.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил российского президента за поздравления и выразил готовность продолжать курс на расширение взаимовыгодного партнерства с Россией.

Досрочные президентские выборы в Туркмении состоялись 12 марта. Всего на пост главы республики претендовали девять кандидатов. По данным ЦИК, новым президентом Туркмении был избран сын действующего главы государства, заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов. Он набрал 72,97 процентов голосов избирателей.

