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Кадыров заявил об отбитой российскими войсками укрепленной базе на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что российские военные отбили «бандеровскую базу» на Украине

Фото: Chingis Kondarov

Российские войска в ходе военной спецоперации на Украине отбили еще одну хорошо укрепленную базу, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 19 марта, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укрепленная бандеровская база», — написал Кадыров. В каком именно населенном пункте находится объект, он не уточнил.

При этом политик сообщил, что в результате проведенной операции была освобождена большая группа мирных жителей, среди которых были дети, в том числе грудные. По словам главы Чечни, украинские военные удерживали этих людей без воды и еды и не оказывали им медицинскую помощь.

В настоящее время, уточнил Кадыров, освобожденные жители перевезены в безопасное место. Им также выделены продукты питания и медикаменты.

Ранее 19 марта Кадыров сообщил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев для участия в специальной операции России. По его словам, новоприбывших на Украине встретил депутат Госдумы Адам Делимханов.

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Варвара Кошечкина
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