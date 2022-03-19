Турция назвала своей главной задачей устроить встречу Путина и Зеленского

Представитель президента Турции Калын: важно устроить встречу лидеров России и Украины

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал главной задачей страны устроить встречу лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет ТАСС.

По словам Калына, Турция считает важным поддерживать связь с обеими странами, чтобы организовать прямую встречу их лидеров, и прикладывает к этому все свои усилия. «Первая встреча на уровне министров состоялась во время проведения дипломатического форума в Анталье. Сегодня главная задача — организовать встречу на высшем уровне», — объяснил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже заявлял, что Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского на турецкой территории. Тогда дипломат отметил, что на данный момент около двухсот граждан Турции находятся в разных городах Украины, более 15 тысяч эвакуировано.