Турция заявила о готовности провести встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского

Анкара готова провести встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на турецкой территории. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, его цитирует ТАСС.

«Мы с удовольствием готовы стать принимающей стороной для двух лидеров», — подчеркнул министр.

Дипломат добавил, что на данный момент около двухсот граждан Турции находятся в разных городах Украины, более 15 тысяч эвакуировано. Он поблагодарил Москву за содействие в эвакуации турецких граждан. «Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию, сейчас этих людей мы эвакуировали через Россию», — уточнил Чавушоглу.

15 марта Чавушоглу рассказал, что в Мариуполе, где сейчас ведутся бои в рамках российской военной спецоперации на Украине, находятся около сотни турецких граждан. Он отметил, что ведет диалог по поводу эвакуации турок из Мариуполя с министром иностранных дел России.