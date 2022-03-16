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Турция заявила о готовности провести встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Анкара готова провести встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на турецкой территории. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, его цитирует ТАСС.

«Мы с удовольствием готовы стать принимающей стороной для двух лидеров», — подчеркнул министр.

Дипломат добавил, что на данный момент около двухсот граждан Турции находятся в разных городах Украины, более 15 тысяч эвакуировано. Он поблагодарил Москву за содействие в эвакуации турецких граждан. «Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию, сейчас этих людей мы эвакуировали через Россию», — уточнил Чавушоглу.

15 марта Чавушоглу рассказал, что в Мариуполе, где сейчас ведутся бои в рамках российской военной спецоперации на Украине, находятся около сотни турецких граждан. Он отметил, что ведет диалог по поводу эвакуации турок из Мариуполя с министром иностранных дел России.

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Виктория Кондратьева
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