Турция заявила о готовности провести встречу Путина и Зеленского
Анкара готова провести встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на турецкой территории. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, его цитирует ТАСС.
«Мы с удовольствием готовы стать принимающей стороной для двух лидеров», — подчеркнул министр.
Дипломат добавил, что на данный момент около двухсот граждан Турции находятся в разных городах Украины, более 15 тысяч эвакуировано. Он поблагодарил Москву за содействие в эвакуации турецких граждан. «Турецкое государство провело очень серьезную эвакуационную операцию, сейчас этих людей мы эвакуировали через Россию», — уточнил Чавушоглу.
15 марта Чавушоглу рассказал, что в Мариуполе, где сейчас ведутся бои в рамках российской военной спецоперации на Украине, находятся около сотни турецких граждан. Он отметил, что ведет диалог по поводу эвакуации турок из Мариуполя с министром иностранных дел России.