В Анкаре рассказали об эвакуации находящихся в Мариуполе турок

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что в Мариуполе находятся около 100 турок

В Мариуполе, где сейчас ведутся бои в рамках российской военной спецоперации на Украине, находятся около сотни турецких граждан. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ведет диалог по поводу эвакуации турок из Мариуполя с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Чавушоглу, Москва заверила Анкару, что в этом вопросе есть продвижение и он должен решиться «сегодня-завтра».

Ранее МИД России раскрыл подробности телефонных переговоров Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу, которые состоялись 14 марта.

Сообщалось, что министры рассмотрели ситуацию вокруг Украины, «в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны».