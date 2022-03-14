МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова и Чавушоглу

МИД России подтвердил телефонный разговор глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

Министерство иностранных дел (МИД) России раскрыло подробности телефонных переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подтвердили в МИД, разговор состоялся в понедельник, 14 марта, в свете российско-турецких переговоров, прошедших в Анталье. Министры рассмотрели ситуацию вокруг Украины, «в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны». Кроме того, российская сторона рекомендовала турецким коллегам обратиться к Киеву с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам, организованным для эвакуации гражданского населения.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции сообщил, что Чавушоглу и Лавров в ходе телефонных переговоров обсудили последние события на Украине.

10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталье.