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Лавров обсудил с главой МИД Турции последние события на Украине

Источник: Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили последние события на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудили последние события на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком дипломатическом ведомстве.

10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут. По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталье.

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Марина Совина
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