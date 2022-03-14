Лавров обсудил с главой МИД Турции последние события на Украине

Источник: Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили последние события на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудили последние события на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком дипломатическом ведомстве.

10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут. По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталье.