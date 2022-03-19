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Россиян предупредили о необычной погоде

Научрук Гидрометцентра Вильфанд обещал погодную инверсию в европейской части России

Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в европейской части России ожидается необычная погода до середины следующей недели. Об этом передает ТАСС.

Из-за мощного антициклона на севере европейской России будет теплее, чем на юге. В северной части ожидается отрицательная температура, в диапазоне от восьми до четырех градусов мороза. При этом в Ростовской области прогнозируется 15-12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала — 13-18 градусов мороза.

«Такая пространственная инверсия получается из-за действия мощного антициклона», — объяснил россиянам научрук Гидрометцентра.

Наиболее заметные отрицательные аномалии прогнозируются в Челябинской области и регионах Северо-Кавказского федерального округа, где температура воздуха опустится на 7-10 градусов ниже нормы. В Архангельской, Мурманской областях, Карелии температура превысит нормальные показатели на 10-12 градусов.

Ранее Вильфанд обещал москвичам резкое изменение погоды. По его словам, 19-20 марта в столице ожидается до плюс девяти градусов и солнце.

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Марина Совина
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