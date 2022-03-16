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Москвичам пообещали резкое изменение погоды

Вильфанд сообщил, что 19-20 марта в Москве ожидается до плюс девяти градусов и солнце

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В предстоящие выходные, 19-20 марта, в Москве резко изменится погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова в среду, 16 марта, приводит АГН «Москва».

По прогнозам синоптика, ожидается до плюс девяти градусов, погода будет солнечной. Однако до субботы, 19 марта, в ночное время столбики термометров по-прежнему будут показывать минусовую температуру.

«В ближайшую ночь и в ночь на пятницу температура будет минус 8-13 градусов, а в ночь на субботу прогнозируется минус 4-9. При этом днем дневная температура начнет повышаться», — рассказал Вильфанд.

18 марта ожидается плюс 3-5 градусов, 19 марта — от плюс 4 до плюс 7, а в воскресенье, 20 марта — плюс 4-9 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что повышение температуры продолжится и в начале следующей недели.

«В понедельник температурный фон будет также повышаться. Будет малооблачно, в Москве и области температура будет плюс 6 - плюс 9, а на юге региона даже до двузначной величины — до плюс 10 градусов, ночные температуры будут уже около нулевой отметки», — пояснил Вильфанд, но не исключил также новых похолоданий до минус семи градусов.

15 марта Вильфанд предупреждал об аномальных для марта морозах жителей Центральной России, Урала, в Западной Сибири и Поволжья.

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Евгения Куликова
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