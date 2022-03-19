Глава Deutsche Bank призвал не спешить с введением новых санкций против России

Председатель Deutsche Bank Зевинг призвал не спешить с введением санкций против России

Председатель крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не останавливать газопровод «Северный поток-1» и не спешить с введением новых санкций против России, так как они негативно сказываются и на тех, кто их принимает, пишет Welt am Sonntag.

По его словам, сначала необходимо, чтобы вступили в силу объявленные санкции. «Нужны ли нам тогда еще более жесткие санкции, мы должны пересматривать снова и снова», — подчеркнул Зевинг, добавив, что если правительство Германии сочтет это необходимым, то такое решение будет поддержано.

Глава Deutsche Bank также подверг критике идею об остановке газопровода «Северный поток-1». В таком случае, отметил он, произойдут серьезные проблемы с энергоснабжением и значительное повышение цен в Германии.

Зевинг заявил, что энергетическая безопасность должна играть гораздо большую роль в будущем. Поэтому глава Deutsche Bank считает нужным инвестировать в возобновляемые источники энергии, а также расширять их использование как можно быстрее.

Ранее стало известно, что один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил, что закрывает оставшийся бизнес на территории России. Подчеркивается, что организация не намерена принимать участие в новых проектах в РФ.

