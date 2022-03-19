В России назвали срок возвращения западных компаний

Экономист считает, что приостановившие деятельность в России компании вернутся к лету

Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости назвал срок возвращения западных компаний в Россию.

Как считает эксперт, иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, особенно те, которых могут легко заменить конкуренты. В частности, способствовать возвращению иностранных компаний будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России, полагает Миловидов.

Экономист отметил, что сейчас никакого коллапса на российском финансовом рынке нет. Так, несмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к доллару и евро, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. «И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — отмечает Миловидов.

При этом он подчеркнул, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным.

Ранее экономист Павел Самиев заявил, что Россия может взять курс на перестройку экономики с ориентиром на собственные производства для внутреннего рынка в условиях внешнего санкционного давления. Он добавил, что неизбежно произойдет изменение в цепочке производств и смена поставщиков.