Экономист дал прогноз по перестройке экономики России

Экономист Самиев заявил о перестройке экономики с ориентиром на собственное производство

Россия может взять курс на перестройку экономики с ориентиром на собственные производства для внутреннего рынка в условиях внешнего санкционного давления, считает экономист Павел Самиев. Он добавил, что неизбежно произойдет изменение в цепочке производств и смена поставщиков. Прогноз по перестройке экономики России он дал в разговоре с «Лентой.ру».

В ЦБ РФ заявили о том, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.

Новая экономика

«Могу предположить, что эта перестройка связана с перенастройкой структур внутреннего производства и самой цепочки производств, компонентов поставок, для них необходимых. В какой-то степени мы будем ориентироваться на других поставщиков, что меняет логистику и структуру продаж. Второе существенное изменение произойдет в части маржинальности и эффективности разных бизнесов: какие-то секторы покажут потери, а какие-то, наоборот, резкий рост, что, соответственно, изменит инвестиционную привлекательность ряда отраслей и вызовет перетоки капитала, рабочей силы», — считает Самиев.

С учетом изменений в стоимости импорта, Самиев считает неизбежной переориентацию на отечественную продукцию и, соответственно, отечественные производства, привлекательность которых резко вырастет.

В некоторых отраслях существенно упадет конкуренция для отечественных производителей, что, соответственно, повысит их привлекательность и маржинальность, вырастут объемы производства. Это касается, в первую очередь, потребительского сектора: продуктов питания, продуктов повседневного спроса, легкой промышленности, какой-то части химической промышленности Павел Самиев Экономист

Импортозамещение в этих отраслях неизбежно после ухода из России ряда иностранных компаний, а также роста цен на иностранную продукцию. Эти факторы в сумме увеличат инвестиционную привлекательность отечественных производств.

Вместе с тем, по словам Самиева, некоторые отрасли, наоборот, могут прийти в упадок. Речь, в первую очередь, о компаниях, ориентированных на посреднические услуги.

«Инвестиционная привлекательность здесь снизится. Имею ввиду, например, тот же рынок автодилеров. Непонятно, что ждет строительство и девелопмент: вряд ли цены смогут расти такими же темпами, что и в последние годы, вопрос льготной ипотеки все еще открыт, при этом стоимость материалов растет», — отметил экономист.

Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 процентов годовых, сказано в сообщении. В регуляторе указали, что увеличение ставки до соответствующего уровня, состоявшееся 28 февраля, помогло финансовой стабильности и предотвратило неконтролируемый рост цен на фоне кардинально изменившихся внешних условий.