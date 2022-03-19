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Россия начнет строить АПЛ пятого поколения

Техническое перевооружение «Севмаша» позволит заводу строить АПЛ пятого поколения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Техническое перевооружение завода «Севмаш» в Северодвинске позволит начать строить атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

«Решение стоящей перед предприятием глобальной задачи по переходу на новый технический уровень позволит не только обеспечить создание атомоходов пятого поколения и другой морской техники для укрепления обороноспособности и экономического потенциала нашей страны, но и решить другие возможные задачи, которые будут поставлены перед верфью», — сказал руководитель.

Гендиректор предприятия напомнил, что возглавляемый им завод готовится к внедрению блочно-модульного метода строительства АПЛ.

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Руководитель отметил, что «Севмаш» «принимает участие в подготовке атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов не только к проведению учений, но и к выполнению всех поставленных перед ракетоносцами задач на протяжении всего жизненного цикла кораблей».

Ранее в марте в пресс-службе предприятия сообщили, что готовят к испытаниям две АПЛ четвертого поколения — корабли проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А», которые с открытием навигации выйдут в море.

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Иван Потапов
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