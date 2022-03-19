Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские торговые сети присоединились к инициативе по ограничению наценок

В ФАС по Москве сообщили, что торговые сети присоединились к идее по ограничению наценок

Фото: Pixabay

Российские торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» присоединились к инициативе по ограничению наценок. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве.

Также указывается, что торговые сети самостоятельно определят позиции, период и предельный размер наценки. Ранее с такой же идеей выступили «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик».

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
Вчера
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

«В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию», — сообщила руководитель московского УФАС Екатерина Соловьева.

Ранее президент России Владимир Путин поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Высшие должностные лица регионов должны проводить оперативный мониторинг розничных цен на данную продукцию, добавил российский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за помощь России
МИД обвинил Европу в расизме к русскому
В Ульяновске впервые проведут Сабантуй для детей-инвалидов
Экс-сотрудник ЦРУ предложил Турции «тройную игру» против России
Российские торговые сети присоединились к инициативе по ограничению наценок
Сенаторы США попросили Байдена призвать НАТО усилить присутствие в Румынии
Аналитик предсказал «увядание» доллара
Зеленский назвал число эвакуировавшихся жителей Мариуполя
Гинцбург назвал сроки вакцинации детей в рамках исследований «Спутника М»
Россиянам рассказали о поставках зарубежных лекарств
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.