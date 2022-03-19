Российские торговые сети присоединились к инициативе по ограничению наценок

В ФАС по Москве сообщили, что торговые сети присоединились к идее по ограничению наценок

Российские торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» присоединились к инициативе по ограничению наценок. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве.

Также указывается, что торговые сети самостоятельно определят позиции, период и предельный размер наценки. Ранее с такой же идеей выступили «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик».

«В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию», — сообщила руководитель московского УФАС Екатерина Соловьева.

Ранее президент России Владимир Путин поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Высшие должностные лица регионов должны проводить оперативный мониторинг розничных цен на данную продукцию, добавил российский лидер.