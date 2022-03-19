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Стали известны утвержденные правительством меры поддержки телеком-отрасли

Правительство России отказалось утверждать мораторий на перенос оборудования связи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Правительство России утвердило все предложенные меры поддержки телеком-отрасли, кроме моратория на перенос и демонтаж оборудования связи. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

«В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнадзора и обсуждается дополнительно», — заявили в пресс-службе министерства. Там уточнили, что указанный пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.

Ранее Минцифры направило в правительство пакет мер поддержки отечественной телеком-отрасли, который оно подготовило вместе операторами связи.

Среди предложений — приостановка на год требования «закона Яровой» по увеличению емкости хранения информации на 15 процентов и обязанность хранить видеотрафик; введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен, а также запрет на использование института коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.

Кроме того, предлагается ввести мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G), в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования.

Также в список предложений входит обеспечение возможности совместного использования операторами инфраструктуры сети связи, налоговая ставка в размере три процента для операторов связи, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, обеспечение льготных кредитов операторам по ставке до трех процентов, поддержка инфраструктуры связи и мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти.

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Асель Минбаева
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