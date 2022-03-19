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Экс-главу департамента образования в регионе России заподозрили в убийстве жены

Экс-глава департамента образования Приморья задержан по подозрению в убийстве супруги

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Экс-главу департамента образования в Приморском крае заподозрили в убийстве собственной жены, он был задержан. Об этом сообщает Следственный комитет по российскому региону.

Отмечается, что тело женщины было обнаружено в 2013 году с ранениями в область грудной клетки. В лифте дома в городе Владивостоке также был найден ее супруг в бессознательном состоянии с признаками удушения. Спустя годы следователи выяснили, что мужчина инсценировал нападение на себя и сообщил ложную информацию.

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Следственный комитет полагает, что 14 июня 2013 года муж и жена поссорились, после чего подозреваемый нанес ей удары ножом и ввел в заблуждение правоохранительные органы. В настоящее время его показания проверены на месте, мужчина рассказал, как совершал преступление. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Как сообщает РИА Новости, задержанным является бывший директор департамента образования администрации Приморья Виталий Оноприенко. Он занимал эту должность в 2011-2012 годах, после чего руководил колледжем сервиса и дизайна. Погибшая супруга Людмила преподавала о одной из школ Владивостока. У семейной пары есть несовершеннолетний сын.

Ранее в Кемеровской области к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима был приговорен 35-летний житель города Прокопьевска, обвиняемый в избиении до смерти собственного отца. В ходе расследования осужденный со следствием не сотрудничал, вину не признал.

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Марина Совина
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