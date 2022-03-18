Россиянин забил отца до смерти и объяснил его гибель болезнью

В Кемеровской области избивший отца до смерти россиянин получил 8 лет и 3 месяца колонии

В Кемеровской области к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима приговорен 35-летний житель города Прокопьевска, обвиняемый в избиении до смерти собственного отца. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в августе 2021 года россиянин распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент он начал предъявлять претензии 60-летнему отцу, которому требовался уход после перенесенной болезни. В ходе конфликта осужденный забил пенсионера до смерти, попытки матери остановить расправу не помогли. Позже, когда пожилой мужчина перестал подавать признаки жизни, была вызвана скорая помощь. Сын попытался объяснить гибель отца его плохим самочувствием.

Он заявил, что погибший плохо передвигался и постоянно падал. Однако в ходе предварительного следствия были получены неопровержимые доказательства его причастности к смерти потерпевшего. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

В ходе расследования осужденный со следствием не сотрудничал, вину не признал.

9 марта сообщалось, что в Брянске 24-летний сын заплатил 1,3 тысячи долларов и 400 евро за убийство 47-летнего отца.